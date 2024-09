Grenzkontrollen zu Luxemburg und Belgien: Polizei ruft zur Mithilfe auf

TRIER. Seit dem 16. September 2024 hat Deutschland an allen Landgrenzen vorübergehende Binnengrenzkontrollen eingeführt, um die innere Sicherheit zu stärken und irreguläre Migration einzudämmen. Dies betrifft auch die Regionen an den Grenzen zu Luxemburg und Belgien im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Trier.

Für den Grenzverkehr zu Luxemburg werden stationäre Kontrollen auf der Autobahn 64 an der Kontrollstelle Dicke Buche durchgeführt. An der Grenze zu Belgien erfolgt die Überprüfung auf der Autobahn 60 am Grenzübergang Steinebrück. Zusätzlich finden im 30-Kilometer-Grenzbereich mobile Fahndungen sowie temporäre stationäre Kontrollen an anderen Grenzübergängen statt.

Weniger Stau durch richtiges Verhalten

Um Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, appelliert die Bundespolizei an alle Verkehrsteilnehmenden, sich richtig zu verhalten. Dazu gehört:

Korrektes Verhalten im Reißverschlussverfahren

Keine großen Lücken beim Anfahren lassen

Auf Zeichen und Weisungen der Einsatzkräfte achten

Personaldokumente wie Reisepass oder Personalausweis griffbereit halten

Die vorübergehenden Maßnahmen sind zunächst auf sechs Monate befristet und dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Geduld und Mithilfe, um einen reibungslosen Ablauf der Kontrollen zu gewährleisten.