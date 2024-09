Elf Fahrzeuge aufgebrochen: Mutmaßliche Einbrecher in Luxemburg festgenommen

MERSCH. Am 23.9.2024, gegen 23.00 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Sportgeschäft in Mersch gemeldet. Eine Streife der Police Grand-Ducale begab sich vor Ort und leitete eine Fahndung ein, die zunächst negativ verlief.

Etwas später wurde gemeldet, dass Personen in Michelau elf Fahrzeuge aufgebrochen hatten. Außerdem wurde eine Fensterscheibe am Bahnhof Michelau eingeschlagen. Des Weiteren wurden Einbrüche in ein Hotel und in ein Fahrzeug in Kautenbach gemeldet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief positiv und ein Tatverdächtiger konnte gestellt werden. Wenig später konnte auch ein zweiter Tatverdächtige am Bahnhof in Kautenbach gestellt werden. Beide stehen im Verdacht, mit den genannten Vorfällen in Verbindung zu stehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Tatverdächtige festgenommen und wurden am Nachmittag des 24.9.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)