Saisonende im Trierer Nordbad: Erstmals Hundeschwimmen für den guten Zweck

TRIER. Das NordBad an der Mosel hat am Donnerstag, den 3. Oktober, den letzten Badetag in der Saison 2024. Zum Saisonabschluss findet zum ersten Mal ein Hundeschwimmen von 16 bis 18 Uhr statt.

Davor ist das Bad regulär geöffnet. Für das Hundeschwimmen beträgt der Eintritt pro Person und pro Hund je einen Euro. Die Eintrittsgelder werden komplett an das Tierheim Trier gespendet.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass ein ausreichender Impfschutz des Hundes per Impfausweis und ein Nachweis über eine gültige Hundehaftpflicht mitgeführt werden muss und die Verantwortung für den Hund auch im Freibad beim Hundehalter liegt. Mit der NordBad-Saison ist das Teams der SWT Bäder GmbH sehr zufrieden: Bisher konnten die Stadtwerke rund 70.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen. (Quelle: SWT)