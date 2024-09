Erfolgreicher zweiter MINT-Fachtag in Bernkastel-Wittlich

WITTLICH. Am 10. September 2024 fand in Wittlich der zweite MINT-Fachtag im Rahmen des MINT-Regionalpatenprogramms statt. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Programmschulen sowie Kooperationspartner aus dem regionalen MINT-Netzwerk trafen sich erneut im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, um sich über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) auszutauschen und zu vernetzen.

Der Fachtag wurde von Landrat Gregor Eibes und Tim Thielen, Leiter der MINT-Geschäftsstelle Rheinland-Pfalz, eröffnet. „In einer Welt, die immer stärker von digitalen Technologien geprägt wird, ist es unerlässlich, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig für diese Themen begeistern und sie bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Aus diesem Grund beteiligt sich der Landkreis bereits seit 2021 am Regionalpatenprogramm. Es ermöglicht Grundschulen die Umsetzung des Bildungsprojektes „KiTec – Kinder entdecken Technik” und weiterführenden Schulen „IT2School – Gemeinsam IT entdecken“ und beinhaltet die Ausstattung mit kostenlosen Materialsets und Lehrerfortbildungen für eine kreative und spielerische Wissensvermittlung im Unterricht“, so Landrat Gregor Eibes.

Der diesjährige Fachtag hatte zum Ziel, einen Einblick in die praktische Arbeit mit den neuen Vertiefungsmodulen an den teilnehmenden Grund- und Weiterführenden Schulen zu erhalten und die Zusammenarbeit zwischen Schulen und weiteren MINT-Akteuren der Region zu vertiefen. Zu den Höhepunkten des Tages zählten zwei praxisnahe Vorträge, die konkrete Beispiele zur Umsetzung von MINT-Projekten in den Schulen näherbrachten. Anja Steffens, Lehrerin an der Clara-Viebig Realschule plus, präsentierte das Projekt „City4Future“, das Schülerinnen und Schüler dazu anregt, städtische Zukunftskonzepte unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu entwickeln.

Im zweiten Vortrag stellte Olaf Dibjick, Lehrer an der IGS Morbach, das Vertiefungsmodul „IT2School KI“ vor. In diesem Modul setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit grundlegenden Aspekten der Künstlichen Intelligenz auseinander und lernen, wie diese in der heutigen Welt eingesetzt wird. Während der MINT-Ausstellung hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend die Möglichkeit sich die Materialsets sowie das neue MakerMobil anzuschauen und auszuprobieren, sich direkt mit Kolleginnen und Kollegen sowie Netzwerkpartnern auszutauschen und Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern.

Die MINT-Regionalpaten zogen am Ende des Tages eine positive Bilanz. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert alle Akteure zusammenarbeiten, um jungen Menschen den Zugang zu MINT-Themen zu erleichtern. Der Fachtag ist eine hervorragende Plattform, um den Austausch zwischen Schulen und Unternehmen zu fördern und neue Projekte anzustoßen“, betonte Veronika Kutschin.

Mir der Initiierung eines MINT-Regionalfonds durch das ÜAZ Wittlich sollen auch regionale Patenschaften zwischen Schulen und Unternehmen gestärkt und das MINT-Netzwerk weiter ausgebaut werden, um eine nachhaltige Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung im Bereich MINT zu gewährleisten.

Schulen und Unternehmen, die sich ebenfalls an dem Programm beteiligen möchten, stehen die MINT-Regionalpaten des Landkreises Bernkastel-Wittlich gern zur Verfügung. Ansprechpersonen sind: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Veronika Kutschin, 06571 14-2226, [email protected]; ÜAZ Wittlich, Pia Debald, 06571 978717, [email protected].

Hintergrund: Um die MINT-Förderung von Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz zu stärken, wurde das Programm MINT-Regionalpate ins Leben gerufen. Das Programm MINT-Regionalpate ist eine Initiative des Ministeriums für Bildung im Rahmen der landesweiten MINT-Strategie. Das Programm wurde in enger Kooperation mit der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V. und der KSB Stiftung entwickelt. Die landesweite Umsetzung des Programms wird neben den regionalen Paten unterstützt durch das Pädagogische Landesinstitut, die MINT-Geschäftsstelle Rheinland-Pfalz und die kommunalen Medienzentren. Weitere Informationen finden sich hier: https://mint.rlp.de/de/foerderung/programm-mint-regionalpate/. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)