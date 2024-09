TRIER: Serie reißt nicht ab – Weitere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, haben bislang unbekannte Täter im Trierer Stadtgebiet erneut die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen und sind im Anschluss von der Tatörtlichkeit geflüchtet.

Im Zeitraum vom Dienstag, 17. September, 21 Uhr, bis Mittwoch, den 18. September, 5.21 Uhr, wurde die Scheibe eines in der Deworastraße geparkten Audi A5 eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet.

In einem weiteren Fall wurde am Dienstag, den 17. September, gegen 3.45 Uhr, die Scheibe eines in einer Tiefgarage der Roonstraße geparkten Fahrzeuges eingeschlagen. Etwaiges Diebesgut ist hier derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

Die Polizei Trier weist nochmals darauf hin, keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegenzulassen. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug deponiert werden.