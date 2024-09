Eröffnungsspiel: Gladiators Trier empfangen Frankfurt Skyliners im BBL Pokal

TRIER. Am morgigen Freitag um 20.00 Uhr kehren die Gladiators Trier in den BBL Pokal zurück. In der ersten Runde empfangen die Moselstädter die Skyliners Frankfurt, die nach dem dramatischen Halbfinale der letzten Saison als Erstligist in den Pokalwettbewerb starten werden. Auch abseits des Parketts wird es im BBL Pokal einige Änderungen zum normalen Ligabetrieb geben.

So werden die Dauerkarten für die Saison 2024/25 am Freitag noch nicht nutzbar sein, wie auch in den Playoffs hatten Dauerkartenkunden ein Vorkaufsrecht auf ihre angestammten Plätze. Tickets sind noch über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle, den Kartenvorverkauf Trier oder am Freitag über die Abendkasse in der Arena erhältlich. Das Pokalspiel wird nicht im Livestream bei Sportdeutschland, sondern bei DYN übertragen. Als Parkplatz steht die Fläche vor der Möbelfundgrube zur Verfügung.

Die Skyliners Frankfurt sind somit nicht nur der letzte Gegner, mit dem sich die Gladiatoren in der letzten Saison duellierten, sondern auch der erste Kontrahent der Saison 2024/25. Während die Moselstädter einen Großteil des letztjährigen Kaders zusammenhielten und nur auf einzelnen Positionen verstärkten, reisen die Frankfurter mit einigen Neuzugängen in die älteste Stadt Deutschlands. Mit Garai Zeeb steht unter anderem auch ein ehemaliger Trierer Leistungsträger in den Reihen der Hessen. Darüber hinaus hielt man mit Booker Coplin, Lorenz Brenneke, Jacob Knauf und David Muenkat vier wichtige Akteure aus der Vorsaison, die man um die ausländischen Neuzugänge Malik Parsons, Trey Calvin, Malick Kordel, Ed Crosswell, Einaras Tubutis und Kamaka Hepa ergänzte. Dazu wechselten mit Timo Lanmüller und Christoph Phillips zwei Leistungsträger von Bundesligaabsteiger Tübingen nach Frankfurt.

Der Spielmodus orientiert sich an den BBL-Regularien. Dementsprechend gilt eine Ausländerregelung von „Sechs plus Sechs“, was bedeutet, dass sechs der zwölf Spieler auf dem Meldebogen über einen deutschen Pass verfügen müssen. Die ProA-Regelung, nach der zu jedem Zeitpunkt zwei deutsche Spieler auf dem Feld stehen müssen gilt im BBL-Pokal demnach nicht.

Headcoach Jacques Schneider blickt dem Pokalkracher mit großer Vorfreude entgegen und sagt: „Das Spiel, über das viel geschrieben und gesprochen wurde, steht am Freitag endlich an. Sechs Wochen Vorbereitung sind damit beendet und wir sind unfassbar motiviert und sich uns sicher, dass wir das auch auf das Publikum übertragen werden. Es wird entscheidend sein, dass wir unsere Leistung konstant über 40 Minuten erbringen und uns von der Stimmung tragen lassen. Wir wollen mit hoher Energie und hohem Fokus spielen und alles dafür geben, den Sieg im Pokalspiel in Trier zu halten. Als Erstligist hat Frankfurt sich natürlich hochkarätig verstärkt und sehr gute Combo-Guards verpflichtet, sowie Big Men, die werfen können. Unser Fokus liegt im defensiven Bereich, in der Vorbereitung haben wir gezeigt, welches offensive Potential wir abrufen können. Es gilt einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir einen tollen Basketballabend und tolle Momente erleben und Spaß an unserer Mannschaft und einem denkwürdigen Spiel haben.“ (Quelle: Vet-Concept Gladiators Trier)