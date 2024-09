RLP: Fensterscheibe vermutlich mit Druckluft-Waffe beschossen

LAHNSTEIN. Am Samstag, 2.9.2024, wurde um 23.00 Uhr im Bereich Allerheiligenberg in Lahnstein die Fensterscheibe eines Wohnhauses vermutlich mit einer Druckluftwaffe beschossen. Das Geschoss beschädigte lediglich die Außenverglasung der Scheibe.

Vermutlich wurde der Schuss aus dem Waldstück oder von dem Wanderweg hinter dem Haus abgegeben. Bereits im März dieses Jahres kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Nachbarschaft. Die Polizei in Lahnstein bitte um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten (Telefon: 02621/913-110). (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)