Trier: Mit knapp 100 Ständen – A.R.T. Kinderflohmarkt am 7. September

TRIER. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) organisiert auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Kinderflohmarkt. Die Veranstaltung findet am kommenden Samstag, den 7. September von 10:00 – 16:00 Uhr auf dem Gelände rund um das Kundenzentrum in der Metternichstraße 33 statt.

Die Standplätze für Verkäufer sind restlos ausverkauft. Besucher können sich also auf ein sehr vielseitiges Angebot an knapp 100 Verkaufsständen freuen. Der Verkauf startet um 10:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr.

Wer an den Verkaufsständen stöbern möchte, kommt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Metternichstraße. Das Gelände liegt nahe der Haltestelle „Trier-Nord, Dasbachstraße Süd“ an der Linie 22. Alternativ fahren die Busse der Linie 86 bis „Trier-Nord, Nells Park“. Von dort ist das A.R.T. Kundenzentrum in der Metternichstraße 33 zu Fuß durch den Nells Park erreichbar.

Begrenzte Parkmöglichkeiten stehen auf dem Gelände des A.R.T. zur Verfügung. Essen und Getränke werden vor Ort zu familienfreundlichen Preisen angeboten.