Junge Menschen stark betroffen: Arbeitslosigkeit in der Region steigt deutlich

TRIER. „Wir arbeiten mit jedem Menschen, der bei uns gemeldet ist, unabhängig von Alter, Herkunft und Rechtskreiszugehörigkeit. Unser Ziel ist es, alle fit zu machen für die Bedarfe der Betriebe“, so Reinhilde Willems, Leiterin der Agentur für Arbeit Trier. „Mit Jobbörsen und Informationsangeboten wollen wir mit allen Akteuren am Arbeitsmarkt in der Region gemeinsam gute Partner für die Betriebe sein.“

Die Arbeitslosigkeit in der Region steigt. Die Zahl der arbeitslosen Menschen erhöht sich gegenüber Juli um 700 auf 13.779 Personen, das entspricht einem Zuwachs von 5,4 Prozent. Gegenüber August 2023 steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1.895 oder 15,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber Juli um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent gestiegen, 0,6 Prozentpunkte mehr als im August 2023. Besonders betroffen sind junge Menschen unter 25 Jahren, bei denen mit einer Arbeitslosenquote von 5,0% und einer absoluten Zahl von 570 der höchste Wert seit 6 Jahren erreicht wird.

„Grundsätzlich ist der Anstieg bei der Gruppe der Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt nicht ungewöhnlich. Aber jeder junge Mensch auf Ausbildungs- oder Arbeitssuche ist eine potenzielle Fachkraft von morgen. Wir können es uns nicht leisten, dass uns jemand verloren geht. Deswegen unterstützen wir Auszubildende und Ausbildungsbetriebe bei der Ausbildung und stellen dazu Instrumente wie z.B. die Assistierte Ausbildung, eine Einstiegsqualifizierung, oder Berufsausbildungsbeihilfe zur Verfügung. Unser wertvollstes Angebot ist jedoch die Beratung und diese steht kostenfrei jeder Person und jedem Unternehmen zur Verfügung“, so Willems.

Im August wurden der Agentur und den JobCentern 707 neue Arbeitsstellen gemeldet. Der Gesamtbestand an freien Stellen sank damit um 5,1 Prozent auf 4.838, 979 weniger als im Vorjahr.

Die Agenturchefin ist trotzdem davon überzeugt, dass die Aussichten auf eine Arbeitsstelle in der Region sehr gut sind: „Die Qualifikation ist bedeutend für den beruflichen Einstieg und das Fortkommen. Daher liegt unser Fokus auf der Förderung von Weiterbildung und Qualifizierung. Ich freue mich daher besonders auf die Messe Zukunftstreffer – Mit Weiterbildung punkten, die in unserem Haus Ende September stattfindet. Egal ob Neustart, Wiedereinstieg oder der Schritt in die Selbstständigkeit ansteht, egal wie die persönliche Situation ist – Weiterbildung kann und sollte für jede und jeden ein Thema sein.“

Die Agentur für Arbeit Trier veranstaltetet gemeinsam mit den JobCentern das Job- und Karriereevent „Zukunftstreffer – mit Weiterbildung punkten“ am 19. und 20. September. Mehr unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/trier/zukunftstreffer.

„Es werden noch weitere Veranstaltungen folgen. Insbesondere in den Landkreisen werden wir in der nächsten Zeit mit verschiedenen Aktionen versuchen, Menschen durch Arbeit zu integrieren. Dafür setze ich mich ganz persönlich ein“, so der Ausblick von Reinhilde Willems.

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im August 13.779 Menschen arbeitslos gemeldet, 700 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.895 Personen oder 15,9 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt 0,6 Prozentpunkte höher als im August 2023.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Weniger Abgänge als Zugänge deuten auf eine steigende Arbeitslosigkeit. Im August konnten 2.318 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 3.032 Personen haben sich arbeitslos gemeldet.

Personengruppen – jugendliche und ältere Arbeitslose, Frauen und Männer, Ausländer und Langzeitarbeitslose

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit im August 2024 ist besonders die Personengruppe der jüngeren Menschen zwischen 15 und 25 Jahren betroffen.

Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent erhöht, 142 junge Menschen mehr als noch im Juli sind arbeitslos. Das entspricht einem Zuwachs von 16,3 Prozent. 1.867 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sind aktuell auf Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche, 264 mehr als im August 2023.

7.368 der Arbeitslosen im Agenturbezirk Trier sind Männer, 6.411 Frauen. Unter den insgesamt 13.779 Arbeitslosen befinden sich 1.867 Jüngere unter 25 Jahren, 3.235 Ältere ab 55 Jahren, 4.737 Ausländer sowie 3.668 Langzeitarbeitslose und 825 schwerbehinderte Menschen.

Stellenangebote

Mit 4.838 gemeldeten Stellen bleibt der Stellenbestand weiter hoch, liegt jedoch 16,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im August sind 707 Ausschreibungen neu gemeldet worden, 46 weniger als im Juli 2024 und 979 weniger als im Vorjahresmonat.

Mit 899 Angeboten gibt es die meisten freien Stellen in der Zeitarbeit. 723 Ausschreibungen sind im Verarbeitenden Gewerbe, 612 Stellenagebote im Handel und 507 im Gesundheits- und Sozialwesen registriert.

Unterbeschäftigung

Wer an einer Qualifizierung teilnimmt oder erkrankt ist, wird während dieser Zeit laut Gesetz nicht als Arbeitsloser gezählt. Die Unterbeschäftigungsquote bezieht zusätzlich zu den Arbeitslosen unter anderem diejenigen ein, die zur Erhöhung ihrer Integrationschancen arbeitsmarktpolitisch gefördert werden. Laut aktueller Datenbasis lag im August die Unterbeschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier bei 16.853 Personen. Die Unterbeschäftigungsquote hat sich seit Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent erhöht. Gegenüber August 2023 ist sie um 0,5 Prozentpunkte gestiegen.

Ausbildungsmarkt

Von Beginn des Berichtsjahres im Oktober 2023 bis Ende August 2024 waren in der Region Trier 3.989 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 136 oder 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Demgegenüber standen 2.229 Bewerberinnen und Bewerber, 96 oder 4,1 Prozent weniger als im Vorjahr. 1.331 Ausbildungsplätze sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unbesetzt, 352 junge Menschen haben noch keine Ausbildungsstelle gefunden. Das entspricht einer Relation von fast vier unbesetzten Ausbildungsstellen je unversorgter Bewerberin oder unversorgtem Bewerber.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit in der Stadt Trier ist mit einem Zuwachs von 6,9 Prozent angestiegen. 4.837 Triererinnen und Trierer sind aktuell auf Jobsuche, 314 mehr als vor vier Wochen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,5 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um 1,5 Prozent geklettert.

In der Stadt Trier sind 2.712 der Arbeitslosen männlich, 2.161 weiblich. Unter den insgesamt 4.837 Arbeitslosen befinden sich 662 Jüngere unter 25 Jahren, 840 Ältere über 55 Jahren, 1.938 Ausländer und 1.453 Langzeitarbeitslose. Im August haben sich 1.042 Menschen im Stadtbezirk arbeitslos gemeldet, 739 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist die Arbeitslosigkeit im August um 8,5 Prozent angestiegen. 2.609 Menschen sind arbeitslos, 205 mehr als noch im Juli. Gegenüber August 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 171 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt um 0,3 Prozentpunkte höher als im Juli bei 4,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote um 0,2 Prozentpunkte.

In den Augustwochen meldeten sich 665 Personen im Landkreis Bernkastel-Wittlich arbeitslos, 459 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. 1.398 der insgesamt 2.609 Arbeitslosen sind Männer, 1.211 sind Frauen. Darunter befinden sich 350 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 686 Arbeitslose, die älter als 55 Jahre sind, 826 Ausländer und 628 Langzeitarbeitslose.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm verzeichnet die Arbeitslosigkeit im August einen Zuwachs von 4,9 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist gegenüber Juli um 84 auf 1.815 Personen angewachsen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Das ist weiterhin die niedrigste Quote im Agenturbezirk Trier. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 300 Personen mehr arbeitslos, und die Arbeitslosenquote liegt 0,5 Prozentpunkte höher als im August 2023.

Unter den aktuell 901 arbeitslosen Männern und 914 arbeitslosen Frauen befinden sich 272 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 476 Ältere ab 55 Jahren, 638 Ausländer und 431 Langzeitarbeitslose. 332 Menschen konnten im August ihre Arbeitslosigkeit beenden. 418 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos.

Kreis Vulkaneifel

Im Vulkaneifelkreis ist die Arbeitslosigkeit im Monat um 2,2 Prozent gestiegen. 34 Personen mehr als im Juli sind arbeitslos gemeldet. Insgesamt sind 1.613 Menschen arbeitslos, 97 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent erhöht. Im August 2023 lag sie bei 4,5 Prozent.

Im August haben sich 266 Bürgerinnen und Bürger aus dem Vulkaneifelkreis arbeitslos gemeldet, 228 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Von den 1.613 Arbeitslosen sind 829 Männer und 784 Frauen, darunter befinden sich 211 Jüngere unter 25 Jahren, 476 Ältere ab 55 Jahren, 390 Ausländer und 490 Langzeitarbeitslose.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg hat sich die Arbeitslosigkeit im August um 2,2 Prozent erhöht. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von Juli auf August um 63 Personen auf 2.869 Jobsuchende. Im Vergleich zum August 2023 hat sich die Arbeitslosigkeit um 414 Personen erhöht. Die Arbeitslosenquote ist seit Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sie sich um 0,5 Prozentpunkte erhöht.

Unter den 1.528 arbeitslosen Männern und 1.341 arbeitslosen Frauen befinden sich 392 Jüngere unter 25 Jahren, 757 Ältere ab 55 Jahren, 945 Ausländer und 666 Langzeitarbeitslose. 641 Menschen meldeten sich arbeitslos, 560 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)