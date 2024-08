Trier: Diebstahlserie aus PKWs setzt sich fort – Langfinger schlagen erneut zu

TRIER. Erneut haben bislang unbekannte Täter aus zwei verschlossenen Fahrzeugen im Trierer Stadtgebiet Wertgegenstände entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter von der Tatörtlichkeit.

In einem Fall haben die Unbekannten am Donnerstag, den 29. August, zwischen 9.30 Uhr und 16.45 Uhr, eine Scheibe eines in der Roonstraße geparkten PKWs eingeschlagen. Hieraus wurde eine Handtasche und eine Regenjacke entwendet.

Zwischen Donnerstag, 29. August, 21 Uhr, und Freitag, 30. August, 6.10 Uhr, wurde zudem die Scheibe eines verschlossenen Fahrzeuges, welches in der Theodor-Heuss-Alle parkte, geöffnet und ein Koffer samt darin befindlicher Wertgegenstände entwendet.

Ob zwischen diesen und den zurückliegenden Taten der letzten Tage ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (Telefon: 0651/9779-2290). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)