ALTWEIDELBACH. In der Nacht zum heutigen Freitag kippte eine mit Gülle beladene Sattelzugmaschine mit Auflieger als Tankwagen beim Linksabbiegen in Altweidelbach um und blieb in einer angrenzenden Hofeinfahrt auf der Seite liegen.

Kräfte der Polizeiinspektion Simmern befanden sich zur Aufnahme des Verkehrsunfalls mit einer schwerverletzten Person vor Ort. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Ortsdurchfahrt der K52 in Altweidelbach vollgesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)