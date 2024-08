Designierter CDU-Chef Schnieder will „ehrliches Ergebnis“ auf Parteitag

MAINZ. Gordon Schnieder, der zukünftige CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, plant nach seiner Wahl rasch die Weichen für den Landtagswahlkampf zu stellen. Der derzeitige Generalsekretär der Landes-CDU betonte laut FAZ im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz, dass er sich über die Unterstützung möglichst vieler Delegierter freue, sich aber keine Zielmarke in Prozent setzen wolle. Ein „ehrliches Ergebnis“ sei ihm wichtiger.

Mit dem Parteitag am 21. September beginnen die Vorbereitungen für die Landtagswahl in 18 Monaten. Sollte Schnieder gewählt werden, will er umgehend ein Team für den Wahlkampf 2026 zusammenstellen. Er werde außerdem prüfen, welche Bewerber aus den Kreisverbänden für den neuen Landesvorstand infrage kommen. Einen Nachfolger für seinen bisherigen Posten als Generalsekretär wird er kurz vor dem Parteitag bekannt geben.

Der derzeitige Parteivorsitzende Christian Baldauf, der Schnieder als Nachfolger vorgeschlagen hat, wird wahrscheinlich nicht dem neuen Landesvorstand angehören. Baldauf hat jedoch angeboten, der Partei weiterhin als Ideengeber und Berater zur Verfügung zu stehen.

Schnieder, der seit über zwei Jahren als Generalsekretär im Amt ist, hat bereits intensiv Kontakt mit den Parteimitgliedern vor Ort gesucht. Ihm sei es besonders wichtig, nach der letzten Wahlniederlage die Basis wieder zu mobilisieren. Als künftiger Parteivorsitzender wird es für ihn darum gehen, sich im Land bekannter zu machen und das Vertrauen der Menschen zu gewinnen.

Für den Landtagswahlkampf setzt Schnieder auch auf den Rückenwind aus den Kommunal- und Europawahlen, bei denen die CDU in Rheinland-Pfalz über 30 Prozent der Stimmen erzielte. Mit dieser stabilen Basis und der aktuellen Geschlossenheit in der Partei sieht er optimistisch auf die kommenden Herausforderungen. (Quelle: FAZ)