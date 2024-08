Hotel-Einsturz in Kröv: Abrissarbeiten gehen weiter – Dauer noch ungewiss

KRÖV. Rund zwei Wochen nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel dauern die Abrissarbeiten weiterhin an. Aktuell wird die verbliebene, aufliegende Betondecke in Stücke zerteilt und schrittweise abtransportiert, wie ein Sprecher der Polizei Trier mitteilte.

Wie lange die Arbeiten, die unter anderem einen Kran erfordern, noch andauern werden, konnte nicht präzise vorhergesagt werden. Es sei jedoch sicher, dass sie mindestens bis zum Ende dieser Woche fortgesetzt werden. Insgesamt gestalten sich die Abrissarbeiten als zeitaufwendig.

Der Einsturz ereignete sich am späten Abend des 6. August, als ein ganzes Stockwerk des Hotels in sich zusammenbrach. Dabei kamen eine 64-jährige Frau und der 59-jährige Hotelbetreiber ums Leben. Sieben weitere Personen waren mehrere Stunden lang unter den Trümmern eingeschlossen. An der 24-stündigen Rettungsaktion beteiligten sich rund 250 Einsatzkräfte.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen Gutachter beauftragt, die Ursache des Einsturzes zu ermitteln. Bislang liegen noch keine Ergebnisse vor. (Quelle: FAZ)