Hermeskeil: Radfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert – schwerverletzt

HERMESKEIL. Am Sonntag, 18.8.2024, ereignete sich um 19.40 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 53-jährige Fahrradfahrer befuhr die L151 von Nonnweiler kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil.

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Saarstraße in Hermeskeil in Fahrtrichtung Nonnweiler und bog nach links in die Straße „Im Adrian“ ein. Dabei übersah der Pkw-Fahrer den von Nonnweiler kommenden Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer wurde durch die Kollision mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb auf dem dortigen Tankstellengelände liegen.

Durch die Kollision wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und durch den eingetroffen Rettungswagen nach erstmedizinischer Versorgung in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Bei dem Fahrradfahrer besteht keine Lebensgefahr. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)