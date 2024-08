Nürburgring gehört zu beliebtesten Sehenswürdigkeiten

Tausende Menschen aus dem Ausland beteiligten sich an der Umfrage zu ihren Lieblingszielen in Deutschland. Die legendäre Rennstrecke hat es vielen angetan.

NÜRBURG. Der Nürburgring ist von ausländischen Touristinnen und Touristen zu einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt worden.

Die legendäre Rennstrecke in der Eifel belegt im Ranking den vierten Platz, wie aus einer von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) in Hamburg veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Rund 25.000 Menschen aus dem Ausland hatten den Angaben zufolge online abgestimmt. Platz eins belegte das Miniatur-Wunderland in Hamburg, gefolgt vom Europapark in Rust und dem Phantasialand in Brühl.

Für die Umfrage hatten zwischen März und Juli 2024 Tausende Menschen auf der Internetseite www.germany.travel die aus ihrer Sicht besonders empfehlenswerten touristischen Ziele benannt. Bei der DZT handelt es sich um die von der Bundesregierung beauftragte Marketingorganisation für das Reiseland Deutschland.