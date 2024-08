Kilometerweite Rauchsäule! Lagerhalle in Völklingen in Flammen – Löscharbeiten dauern an

VÖLKLINGEN. In Völklingen brennt seit dem frühen Morgen eine Lagerhalle. Die Rauchwolke ist laut Polizei kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr vermeldet erste Erfolge.

Bei einem Brand in einer Lagerhalle im saarländischen Völklingen hat die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle gebracht. Laut Polizeiangaben konnte verhindert werden, dass das Feuer auf andere Gebäudekomplexe übergriff. Die Löscharbeiten dauern aber noch bis in den späten Nachmittag an, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die teils eingestürzte Halle werde nun mit einem Schaumteppich geflutet, um so die verbliebenen Glutnester zu bekämpfen.

Die brennende Lagerhalle hatte am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Die Rauchwolke war demnach kilometerweit sichtbar. Wegen der Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Der Brand in der Halle des Industriekonzerns Thyssenkrupp brach demnach am frühen Morgen aus. Gelagert wurden hier laut Feuerwehr Kunststofferzeugnisse und Elektronikprodukte.

Das Gebäude befinde sich in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Fürstenhausen, welches am Rande eines Wohngebietes liege, erklärte die Polizeisprecherin. Die Brandursache ist Polizei und Feuerwehr zufolge weiter unklar. Sicher ist demnach aber, dass es keine Verletzten gab.

(dpa)