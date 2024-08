Vulkaneifel: Möglicherweise Mutprobe – Unbekannte brechen in Leichenhalle ein

STADTKYLL. Wie der SWR berichtet sind Unbekannte in die Leichenhalle von Stadtkyll in der Vulkaneifel eingebrochen.

Laut Polizei drangen die Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in die Halle ein. Ortsbürgermeisterin Claudia Kettmus sagte, dass der Gemeindearbeiter am Dienstag zu Mäharbeiten auf das Friedhofsgelände gekommen sei und bemerkt habe, dass die Tür „sperrangelweit offen gestanden“ sei.

Die Unbekannten brachen das Schloss der Halle auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Da es in der Halle nichts zu holen gibt, glaubt Kettmus an eine Mutprobe. „Dabei ist mehr Schaden entstanden, als Beute zu holen war“, so die Ortsbürgermeisterin gegenüber dem Sender.

Die Polizei Prüm bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06551/9420. (Quelle: SWR)