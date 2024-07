++ Region: Extreme Temperaturen und heftige Unwetter – Hitzewarnung ++

In Rheinland-Pfalz und Saarland müssen sich die Menschen auf schwül-heiße Tage einstellen - und auf extreme Temperaturen folgen heftige Unwetter.

OFFENBACH. Viel Sonne, kaum Wolken und Höchsttemperaturen von 30 bis 35 Grad: Auf eine Hitzewelle müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland heute einstellen. Für einige Teile der Bundesländer hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch eine amtliche Hitzewarnung ausgesprochen, so auch für Trier (lokalo.de berichtete).

Man sollte körperliche Anstrengungen unter freiem Himmel dringend vermeiden. Dem DWD zufolge werden auch am Mittwoch ähnliche Temperaturen erwartet. Nachdem es in der Nacht kurzzeitig etwas abkühlt, aber trocken bleibt, wird es bei 28 bis 34 Grad heiß und schwül.

Aber das sonnenreiche Wetter wird im Laufe des Tages von immer mehr Wolken verdrängt. Am Nachmittag entladen sich die hohen Temperaturen in Starkregen, Hagel, Gewittern und Sturmböen. In der Nacht kühlen die Temperaturen bei regnerischem Wetter auf Tiefstwerte von 14 bis 20 Grad ab.

Der Donnerstag wird den Meteorologen zufolge ebenfalls durch Unwetter geprägt sein. Bei Temperaturhöchstwerten von 26 bis 30 Grad regnet und gewittert es in vielen Regionen. Auch zum Ende der Woche ändert sich daran nicht viel. (Quelle: dpa)