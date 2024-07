Hunsrück: Ermittlungen wegen Brandstiftung – Hoher Sachschaden bei Mülltonnen-Brand

SIMMERN. In der Nacht vom gestrigen Samstag auf den heutigen Sonntag kam es gegen 3.26 Uhr in der Bahnhofstraße in Rheinböllen zu einem Mülltonnenbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte einen Übergriff der Flammen der in Vollbrand stehenden Abfalltonne auf ein derzeit unbewohntes Mehrfamilienhaus verhindern.

Jedoch wurde aufgrund der Hitzeentwicklung der Vorbau im Eingangsbereich beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf ca. 10.000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06761/921-0 bei der Polizei in Simmern zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)