Saarland: Täter klaut Pkw und fackelt den Wagen ab

PÜTTLINGEN. Wie die Polizei Völklingen mitteilt, wurde am Samstag, 27.07.2024, im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 06.45 Uhr von einem unbekannten Täter zunächst ein Pkw, der in der Schleitenstraße vor dem Anwesen 112 geparkt war, entwendet.

Danach wurde der Pkw gegenüber der Sportstätte des SV Ritterstraße in einer Waldeinbuchtung auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Durch eine Zeugin konnte das Fahrzeug am Morgen, gegen 06.45 Uhr, noch leicht rauchend aufgefunden werden.

Durch die freiwillige Feuerwehr Püttlingen konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Brandstiftung. Hinweise hierzu können bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 gemeldet werden.