OETRANGE. Am 27.7.2024, gegen 7.00 Uhr morgens, wurde ein umgekippter PKW in der rue de Canach in Oetrange gemeldet.

Der Fahrer kollidierte ersten Informationen nach mit einem Briefkasten und überschlug sich anschließend. Es entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer, alleiniger Insasse, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Er wurde einem Ethylotest unterzogen, welcher positiv verlief. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)