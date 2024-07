Luxemburg: Schlägerei in Lokal – Mann mit Messer am Arm verletzt

ETTELBRÜCK. Am späten Abend des 18.7.2024 wurde eine Schlägerei in einem Lokal in der Grand-Rue in Ettelbrück gemeldet, bei der ein Mann mit einem Messer am Arm verletzt wurde. Nach Erstversorgung vor Ort wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige von einer Polizeistreife gestellt werden. Während der Amtshandlungen versuchte dieser trotz Verhinderungsversuchen der Beamten einen unbekannten Gegenstand zu schlucken und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Scanneruntersuchung konnten keine Fremdkörper aufgefunden werden, jedoch wurde bei dem Verdächtigen eine geringe Menge Kokain sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Nachmittag des 19.7.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)