ÖPNV rund um Hermeskeil verbessert sich – Baustellen führen zu Änderungen

HERMESKEIL. Weil im Nachbarlandkreis Bernkastel-Wittlich am 31. Juli 2024 neue Busnetze starten, erhält auch Hermeskeil eine attraktive neue Verbindung über Thalfang bis Morbach. Aufgrund von großen Baumaßnahmen am Donatusplatz in Hermeskeil, in Kell und rund um Osburg werden zudem einige bestehende Fahrpläne angepasst. Der VRT gibt einen Überblick.

Zwischen Hermeskeil und Morbach werden ab 31. Juli 2024 montags bis sonntags alle zwei Stunden Busse auf der neuen Hauptlinie 380 fahren. Auf dem Weg nach Morbach nehmen sie u.a. auch Fahrgäste aus Abtei, Malborn, Hilscheid, Bäsch und Thalfang mit.

Weitere Fahrplananpassungen ab Ende Juli

Zeitgleich mit dieser attraktiven Angebotsausweitung werden bereits bestehende Linien mit dem neuen Busnetz verknüpft und teilweise leicht umgeplant. So erhalten ab 31. Juli die Linien 204 und 208 neue Streckenverläufe, die Buslinie 206 fällt weg und wird durch die neue Linie 381 bzw. die geänderten Linien 204 und 208 abgelöst. Das betrifft u.a. Fahrgäste aus Damflos, Geisfeld, Rascheid, Beuren, Hinzert-Pölert und Reinsfeld. Die Linie 209 wird für Fahrgäste aus Hermeskeil, Thiergarten, Damflos, Neuhütten und Muhl ebenfalls zeitlich geringfügig angepasst.

Die umgeplanten Linien werden folgendermaßen verlaufen: Busse der Linie 204 werden im Ring von Hermeskeil über Geisfeld, Rascheid, Hinzert-Pölert, Reinsfeld nach Hermeskeil fahren. Die 208 wird ebenfalls als Ringlinie die Orte Hermeskeil, Abtei, Thiergarten und Damflos anfahren. Die Fahrpläne und neuen Abfahrtszeiten werden hierzu voraussichtlich Ende Juli in der digitalen Fahrplanauskunft unter www.vrt-info.de/fahrplanauskunft abrufbar sein.

Baustellen in Osburg und Kell starten voraussichtlich Mitte August

Der VRT bittet zu beachten, dass außerdem aufgrund einer Baustelle rund um Osburg die Buslinien 20, 202, 203, 205, 222 und 226 zum 31. Juli umgeleitet bzw. umgeplant werden. Die Linie 200 erhält ebenfalls zu diesem Datum neue Zeiten, Thomm kann allerdings nur bis zum Beginn der Kreuzungssperrung, voraussichtlich Mitte August, von der Linie 200 bedient werden. Von den Änderungen betroffen sein werden insbesondere die Orte Thomm, Beuren, Farschweiler, Lorscheid, Bescheid, Reinsfeld und Osburg. Weitere Informationen hierzu finden Fahrgäste auf der Internetseite des VRT unter „Aktuelles“ oder hier (Meldung 2 verlinken).

Da auch in Kell eine Baumaßnahme voraussichtlich innerhalb der Sommerferien startet, werden auch die Buslinien 233 und 234 Fahrtzeitanpassungen während der Sommerferien erhalten.

Baustelle in Hermeskeil startet voraussichtlich Mitte September

Eine weitere große Baumaßnahme wird die Neugestaltung des Donatusplatzes in Hermeskeil, voraussichtlich ab Mitte September, sein. Die Ersatzhaltestelle für den Donatusplatz wird dann am „Neuen Mart“ in Hermeskeil eingerichtet.

Der VRT bittet alle Fahrgäste aufgrund der Vielzahl der Baustellen und teilweise noch ungewissen Starts, sich ab August regelmäßig über die digitale Fahrplanauskunft des VRT unter www.vrt-info.de/fahrplanauskunft zu den aktuellen Fahrtzeiten und Verbindungsverläufen zu informieren. Insbesondere Eltern, Schüler und Angestellte der Schulen und Kindergärten werden gebeten, sich vor Schul- oder Kindergartenstart in der digitalen Fahrplanauskunft des VRT mit den geänderten Fahrplänen vertraut zu machen.

Bei Fragen oder anderweitigem Bedarf steht das VRT-Team unter www.vrt-info.de/kontakt zur Verfügung.

Mehrere Buslinien ändern Verlauf wegen Baustelle an Kreuzung Osburg-Neuhaus

Voraussichtlich ab Mitte August startet eine große Baumaßnahme in Osburg-Neuhaus. Viele Linien werden daher zum 31. Juli rund um Osburg, Thomm und Hermeskeil umgeplant. Die Linie 200 fährt Thomm aber noch bis zum Start der Baumaßnahme an. Wie die Buslinien 20, 200, 202 und 203 verlaufen werden, erklärt der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) hier. Auf weiteren Linien werden sich Abfahrtszeiten leicht verschieben.

Eine Baumaßnahme in Osburg-Neuhaus ab voraussichtlich Mitte August 2024 wird weitreichende Änderungen im Buslinienverkehr im Ruwertal und Hochwald mit sich bringen. Weil die für den ÖPNV bedeutsame Kreuzung L151/L149/K067 bei Osburg-Neuhaus umgebaut und mit Ampeln ausgestattet wird, ist sie über mehrere Monate gesperrt. Fahrgäste auf folgenden Buslinien müssen teilweise schon ab 31. Juli mit Änderungen von Abfahrts- und Ankunftszeiten rechnen: 20, 200, 202, 203, 204, 205, 222 und 226. Sobald dem VRT alle Informationen vorliegen, wird er die neuen Zeiten in der digitalen Fahrplanauskunft unter www.vrt-info.de/fahrplanauskunft integrieren. Für einige Orte mussten die Linien komplett umgeplant werden. Wie sie während der Baumaßnahme verlaufen werden, folgt hier:

Der Bus der Linie 200 kann Thomm ab Start der Baumaßnahme in Osburg-Neuhaus nicht anfahren, da die Kreuzung in Neuhaus voll gesperrt sein wird und der 15 Meter lange Bus in der Römerstraße in Thomm nicht drehen kann. Die Linie 200 hat außerdem wenig Fahrzeitreserven, da sowohl in Osburg-Neuhaus, Reinsfeld, Hermeskeil und Trier Anschlüsse erreicht werden müssen.

Statt der Linie 200 wird die aus Trier über Waldrach nach Osburg fahrende Linie 20 über die Römerstraße in Thomm geleitet und die Fahrgäste haben die Möglichkeit mit dieser nach Trier zu fahren. Schüler aus Thomm kommen weiterhin mit ihren üblichen Linien – außer mit der 200 – nach Trier, Waldrach und Schweich zur Schule. Fahrten nach Trier und Hermeskeil sind generell mit Umstieg in Osburg-Neuhaus an der Ersatzhaltestelle „Gewerbegebiet“ auf die Buslinie 200 möglich.

Thomm wird außerdem ab 31. Juli teilweise oder vollständig nicht mehr von den Linien 202 und 203 angefahren.

Fahrgäste aus Osburg erhalten ihren werktäglich stündlichen Anschluss an die Linie 200 nach Trier bzw. Hermeskeil während der Baumaßnahme in Neuhaus, Haltestelle „Gewerbegebiet“ statt wie üblich in Thomm. Die Linien 20 oder 202 bringen Fahrgäste zu diesem Umstiegspunkt und zurück.

Die Orte Farschweiler, Lorscheid und Herl, die bisher von der Linie 20 bedient wurden, werden während der Baumaßnahme von einer neuen Linie 202 angefahren. Diese bringt die Fahrgäste aus diesen Orten nach Osburg-Neuhaus „Gewerbegebiet“, von wo aus sie ebenfalls nach Trier oder Hermeskeil umsteigen können.

Fahrgäste aus Bescheid, die bisher mit der Buslinie 203 nach Thomm gefahren sind, um dort nach Trier umzusteigen, kommen während der Baumaßnahme mit der Linie 202 nach Osburg-Neuhaus, Gewerbegebiet und können hier in die Linie 200 umsteigen.

In Beuren bekommen Fahrgäste einen Stundentakt nach Reinsfeld mit der Buslinie 203, um das bisherige Angebotsniveau für Beuren beizubehalten, obwohl die Buslinie 204 in Beuren wegfällt. In Reinsfeld können sie auf die 204 nach Hermeskeil umsteigen. Auch nach Trier bleibt eine Verbindung im Stundentakt erhalten, mit Umstieg in Reinsfeld auf die Linie 200.

Weitere Baustellen: Nach derzeitigem Stand wird voraussichtlich ab Mitte September in Hermeskeil der Donatusplatz umgebaut. Außerdem werden rund um Hermeskeil schon ab 31. Juli einige Linien aufgrund des im Nachbarlandkreis neu startenden Busnetzes leicht verändert. Weitere Informationen hierzu finden Interessierte unter www.vrt-info.de/aktuelles

Der VRT bittet alle Fahrgäste, für Fahrten ab dem 31. Juli in der Fahrplanauskunft unter www.vrt-info.de/fahrplanauskunft vor Fahrtantritt die aktuellen Verbindungen zu prüfen. Insbesondere Eltern und Schüler werden gebeten, sich hier vor Schuljahresbeginn mit den geänderten Verbindungen und Abfahrtszeiten zu den Schulen vertraut zu machen.