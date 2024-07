Im großen Stil geklaut: Dreister Parfümdieb in Wittlich unterwegs

WITTLICH. Zweimal hat ein zurzeit noch unbekannter Mann Parfüm in einem insgesamt vierstelligen Wert aus einem Drogeriemarkt in Wittlich entwendet. Erstmals betrat der Mann die Filiale der Drogerie Müller in der Wittlicher Schlossgalerie am Mittwoch, den 6. März 2024.

Er entwendete unentdeckt mehrere hochwertige Parfüms bekannter Markenhersteller im Wert von mehr als 1.700 Euro. Am darauffolgenden Donnerstag, den 7. März, suchte derselbe Unbekannte die Drogeriemarktfiliale erneut auf und stahl wiederum hochwertige Parfüms zum Preis von mehr als 900 Euro.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Geschätztes Alter zwischen 50 und 70 Jahre, graue Haare, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung, vermutlich einer dunklen Jeanshose sowie dunklen Schuhen mit heller Sohle. Bei der Tatbegehung führte er eine auffallend rote Tragetasche mit sich.

Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zur Identifikation des Tatverdächtigen führten, bittet sie die Bevölkerung durch die Veröffentlichung von Fotos des Unbekannten um Mithilfe. Wer Angaben zur Tat und/oder zum Tatverdächtigen und dessen Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926110 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)