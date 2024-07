Nach starkem Gewitter: Stadt Trier ruft zu Vorsicht unter Bäumen und im Wald auf

TRIER. Nach dem starken Gewitter mit Sturmböen am gestrigen Montagabend, bei dem Bäume umstürzten und Äste abbrachen, ist die Abteilung StadtGrün aktuell mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Zudem kontrollieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem Bäume am Moselufer, in Parks, Grundschulen und an Straßen auf mögliche Astbrüche.

StadtGrün bittet alle Triererinnen und Trierer um Vorsicht in der Nähe von Bäumen und im Wald. Wegen abgebrochener Äste, die teilweise noch in den Kronen hängen, ist der Hauptfriedhof vorerst gesperrt. Die Mitarbeiterinnen und mitarbeiter von StadtGrün müssen die Äste erst beseitigen, sodass ein gefahrloses Betreten des Friedhofs wieder möglich ist.

Am Montagnacht waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Euren, Ehrang, Biewer, Kürenz, Olewig und Stadtmitte im Einsatz, um etwa umgestürzte Bäume von der Straße zu räumen. (Quelle: Stadt Trier)