9-Jährige in Luxemburg angefahren – Auto mit Trierer Kennzeichen haut einfach ab

GREVENMACHER. Am 13.7.2024, gegen 15.48 Uhr, kam es in Grevenmacher in Höhe eines Einkaufzentrums auf Potaschberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei hatte ein Autofahrer eine neunjährige Fussgängerin, welche den Fussgängerüberweg nutzen wollte, übersehen.

Das Auto, vermutlich Mercedes C-Klasse von dunkler Farbe, fuhr dem Kind dabei über einen Fuss. Glücklicherweise konnte eine Frontalkollision vermieden werden. Der Autofahrer mit Trierer Kennzeichen setzte seine Fahrt jedoch weiter ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Opfer wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei aus Grevenmacher nach Zeugen zu diesem Zwischenfall. Personen, welche den Vorfall beobachtet haben oder relevante Hinweise zum Besitzer des Unfallautos geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Grevenmacher unter der Telefonnummer 244701000 zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)