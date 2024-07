Rheinland-Pfalz: Gute Wasserqualität in fast allen Badeseen – Blaualgen selten

In den meisten Badeseen in Rheinland-Pfalz lässt es sich bedenkenlos schwimmen und baden. Ein paar Ausnahmen gibt es aber.

MAINZ. Eintauchen in die Sommerferien: Die meisten der offiziellen Badeseen in Rheinland-Pfalz haben zum Ferienstart eine gute Wasserqualität – mit ein paar Ausnahmen. Bei vier Seen bestehe derzeit eine Blaualgen-Warnstufe, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU).

Demnach wurden bei der Krombachtalsperre, dem Stadtweiher Baumholder, dem Baggersee Diez und dem Badesee Eich Massenentwicklungen der Bakterien festgestellt. Das algenhaltige Wasser kann etwa Übelkeit, Durchfall oder Hautausschläge auslösen, vor allem dann, wenn es verschluckt wird oder an Schleimhäute gerät.

Wenn in einem See grün-blaue Schlieren an der Wasseroberfläche treiben, sollten sich Badegäste daher lieber eine andere Stelle zum Schwimmen suchen. «Insbesondere Kleinkinder sollten das Wasser nicht schlucken oder damit in Berührung kommen», sagte der LfU-Sprecher. Ein generelles Badeverbot für die Seen in der Warnstufe bestehe aber nicht.

In den meisten der 66 EU-Badegewässer in Rheinland-Pfalz lasse es sich aber bedenkenlos schwimmen und baden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte vor dem Sprung ins Wasser aber nach Hinweisschildern Ausschau halten: «Immer auf die Hinweise vor Ort achten – das ist das A und O», so der Sprecher. (Quelle: dpa)