Vermeintliche Schusswaffe in Luxemburg: Wasserpistole löst Polizeieinsatz aus

LUXEMBURG. Gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei am 5.7.2024 ein Motorradfahrer gemeldet, der in der route d’Arlon in Luxemburg-Stadt während der Fahrt mit einer Schusswaffe auf einen PKW gezielt haben sollte.

Nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Motorradfahrer lokalisiert und gestoppt werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um eine Wasserpistole. Diese wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)