Fuel Dumping über Rheinland-Pfalz: Frachtmaschine lässt 50 Tonnen Kerosin ab

Flugzeuge lassen in Notlagen Treibstoff ab, um mit weniger Gewicht zu landen. In Rheinland-Pfalz kommt es mitunter häufiger als in anderen Bundesländern dazu. Jetzt wurde wieder ein Fall bekannt.