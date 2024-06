Auftakt von Totschlagsprozess: Lebensgefährte mit Küchenmesser in den Rücken gestochen

Ein Mann flüchtet schwer verletzt in die Wohnung seiner Mutter und stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Nun muss sich die Lebensgefährtin vor Gericht verantworten. Was ist in der Wohnung geschehen?