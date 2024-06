Schwere innere Verletzungen: Biker brettert über Verkehrsinsel und kracht gegen PKW

ALZEY. Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer zog sich am Montagabend bei einem Unfall in Alzey schwere Verletzungen zu. Der Mann befuhr gegen 19.00 Uhr die Straße Am Damm, wo er zunächst eine Verkehrsinsel überfuhr und ein Verkehrszeichen touchierte.

Anschließend prallte er gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Nach dem Unfall richtete er sein Motorrad wieder auf und versuchte davonzufahren, kam jedoch nach wenigen Metern wieder zu Fall.

Durch den Unfall zog er sich schwere innere Verletzungen und eine Beinfraktur zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht der Verdacht, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. (Quelle: Polizeiinspektion Alzey)