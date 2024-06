Heiligkreuz: Mehr Sicherheit für Hortkinder durch neuen Zebrastreifen

TRIER. Anwohnerinnen und Anwohner in Heiligkreuz können sich über mehr Verkehrssicherheit freuen: Im Hopfengarten wurde ein neuer Fußgängerüberweg eingerichtet. Da der Hort Heiligkreuz von der Grundschule in die Räumlichkeiten der Blandine-Merten-Realschule (BMR) umgezogen ist, müssen die Kinder nun ohne Begleitung den Weg von der Schule bis zum neuen Standort alleine gehen.

Um zu gewährleisten, dass die Kinder sicher über die Hauptverkehrsstraße Im Hopfengarten gelangen, wurde zwischen den Hausnummern 22 und 6 ein neuer Zebrastreifen markiert. Dieser kommt nicht nur dem Hort Heiligkreuz zugute, sondern auch den Kindern der Kita am Bach, den Schülerinnen und Schülern der BMR sowie den Anwohnern.

Baudezernent Thilo Becker erläutert: „Wir mussten in Trier in den letzten Jahren einige Fußgängerüberwege entfernen, weil sie nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen in puncto Beleuchtung und Beschilderung entsprachen. Das Beispiel Hopfengarten zeigt, dass wir bei Bedarf schnell reagieren und neue, sichere Querungsmöglichkeiten schaffen.“ Sowohl die Eltern als auch Marion Heintz, Leiterin des Hortes, freuen sich über den Zebrastreifen und sind erleichtert, dass er pünktlich zum Umzug fertiggestellt wurde. (Quelle: Stadt Trier)