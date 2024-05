RLP: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen – sechs Hausbewohner retten sich

MUDERSBACH. Ein 36-Jähriger hat am Samstagnachmittag mutmaßlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mudersbach (Landkreis Altenkirchen) gelegt. Beamte nahmen den Verdächtigen nach einer kurzen Fahndung in der Nähe des Brandortes fest, teilte die Polizei mit.

Demnach hatte es im Keller des Hauses im Ortsteil Niederschelderhütte gebrannt. Die sechs Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Haus sei auch weiterhin bewohnbar.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Tatverdächtige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: dpa)