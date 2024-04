Niederlage zum Schluss: Gladiators verlieren in Bremerhaven – Donnerstag 1. Playoff-Heimspiel

TRIER. Am letzten Hauptrunden-Spieltag der 2. Basketballbundesliga müssen sich die Gladiators in Bremerhaven mit 94 : 75 geschlagen geben.

Bevor die Gladiators am Donnerstag in der heimischen Trierer Halle in die Playoffs starten – musste das Team um Trainer Beck am gestrigen Samstagabend, 7. April, eine Niederlage hinnehmen. Verkraftbar, denn die Gladiators standen schon seit einigen Spielen als Tabellenerster der regulären Saison fest und starten somit von der „Pole-Position“ in die nun anstehende Playoff-Runde.

Die ersten beiden Heimspiele (Spiel 1 und 3) des im Best-of-Five ausgetragenen Playoff-Viertelfinales sind auf den 2. und 7. Mai terminiert.