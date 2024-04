Abbiege-Crash auf Bundesstraße: Vier Personen ins Krankenhaus, darunter zwei Kinder

LOSHEIM AM SEE. Am 22.4.2024 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland gegen 19.05 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf der B268 bei Losheim am See in Höhe der Abfahrt Bergen zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem PKW (Volvo V40), besetzt mit noch einer Beifahrerin (25 Jahre) und ihren beiden Kindern (1 und 4 Jahre), die L373 aus Richtung Bergen kommend in Fahrtrichtung B268. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem PKW (Ford Focus) die B268 aus Richtung Losheim kommend in Fahrtrichtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz.

An der Einmündung zur B268 bog die 31-Jährige in Fahrtrichtung Losheim am See ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des 42-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den PKWs, welche jeweils nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Alle vier Insassen im Pkw der 31-Jährigen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Saarlouis verbracht. Der 42-Jährige blieb unverletzt. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)