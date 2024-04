Luxemburg: Motorradfahrer kollidiert mit geparktem PKW – schwerverletzt

BIGELBACH. Am 13.4.2024, gegen 20.45 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in Bigelbach mit einem Motorrad gemeldet. Der Motorradfahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten PKW.

Der Unfallfahrer wurde schwer verletzt, es liegt jedoch keine Lebensgefahr vor. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente/Rettungsdienst) wurde der Fahrer ins diensthabende Krankenhaus gebraucht.

Es stellte sich heraus dass das Motorrad nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete anschließend die Beschlagnahmung an. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)