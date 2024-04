Klöster, Burgen, Fachwerkhäuser: Stiftung Denkmalschutz fördert Kulturschätze in RLP

BONN/MONZINGEN. Sanierungen an Dächern, Fachwerk und Fenstern: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will in Rheinland-Pfalz dieses Jahr mindestens 18 Projekte an Denkmäler fördern. Dazu gehört die Dachsanierung des Fachwerkbaus «Alt’sches Haus» in Monzingen (Kreis Bad Kreuznach), das 1589 errichtet wurde, wie die Stiftung in Bonn mitteilte.

Aber auch Sanierungsarbeiten an der Burg Eltz (Kreis Mayen-Koblenz) stünden auf der Liste der Förderprojekte: Geplant seien Fenster-, Fachwerk- und Dachsanierungen in der vollständig erhaltenen Burg aus dem Mittelalter.

In der Dreifaltigkeitskirche in Speyer sei die Sanierung des Gehäuses der 1791 eingebauten Orgel, auf der bereits Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) gespielt habe, geplant. Zudem sollen die Deckengemälde an der Orgel und beschädigte Fenster saniert werden. Und im Kloster Springiersbach bei Bengel in der Eifel stünden Arbeiten an dem beschädigten Turm der Klosterkirche an, hieß es.

Bundesweit sollten rund 350 Projekte an Denkmälern gefördert werden, teilte die Stiftung nach Empfehlung einer Expertenkommission weiter mit. Die Stiftung habe seit ihrer Gründung 1985 bundesweit rund 750 Millionen Euro für mehr als 6700 Denkmale zur Verfügung gestellt – mithilfe von rund 200.000 Förderern und Spendern. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert Denkmale aller Gattungen bundesweit. (Quelle: dpa)