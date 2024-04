PKW-Fahrerin ohne Führerschein kollidiert mit Motorrad – Biker schwer verletzt

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am gestrigen Samstag ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der L259 zwischen Riegelsberg und Fischbach ein Verkehrsunfall zwischen einer 56-jährigen PKW-Fahrerin aus Saarbrücker und einem 41-jährigen Motorradfahrer aus Schiffweiler.

Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht werden. Die Autofahrerin war von Riegelsberg kommend in Fahrtrichtung Fischbach unterwegs, als ein ihr vorausfahrendes Fahrzeug an der Einmündung zur L260 in Richtung Netzbachtalweiher einbog. Als die Unfallverursacherin dies zu spät bemerkte und drohte, dem vorausfahrenden Fahrzeug aufzufahren, wich sie nach links in den Gegenverkehr aus, wo der 41-jährige Kradfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Es kam zur seitlichen Kollision zwischen PKW und Motorrad. Der Motorradfahrer schleuderte zu Boden und kam abseits der Straße in Unfallendlage. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock, ihr Fahrzeug war weiterhin fahrbereit. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit der Unfallbeteiligten lagen nicht vor. Allerdings stellte sich im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme heraus, dass die 56-jährige Fahrzeugführerin aus Saarbrücken nie einen Führerschein besaß. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Vermeidbarkeitsgutachten durch ein Sachverständigenbüro gefertigt. Die Strecke blieb bis etwa 16.00 Uhr in diesem Teilbereich voll gesperrt. Gegen die Unfallverursacherin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)