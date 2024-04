Einsatz nach Hilferufen: Jetski-Fahrer auf der Mosel in Nöten

BERNKASTEL-KUES. Wie die Polizei in Bernkastel-Kues mitteilt, kam es am heutigen Samstagnachmittag, 06.04.2024, gegen 16.00 Uhr zu einem Rettungseinsatz der Feuerwehr und der Polizei in Bernkastel-Kues.

Die Polizei Bernkastel-Kues erhielt zuvor mehrere Notrufe über einen Jetski-Fahrer, der auf der leicht hochwasserführenden Mosel um Hilfe rufen würde. Der Jetski würde augenscheinlich nicht mehr angehen und der Fahrer würde vergeblich versuchen an Land zu kommen.

Noch während der anlaufenden Rettungsmaßnahmen, gelang es dem Fahrer den Jetski, an dem ein technischer Defekt vorlag, wieder in Gang zu bringen.

Total entkräftet konnte der Fahrer am Yachthafen angetroffen werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Kues mit 17 Einsatzkräften, sowie je eine Streife der Polizei Bernkastel und Wasserschutzpolizei in Trier.