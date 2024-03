Kunstförderung in der Region: Rotary Club Schweich und GBK Trier kooperieren

TRIER. Ein Förderpreis für die Kunst in der Region Trier wird neu aufgestellt mit dem Titel: „Kunstpreis Rotary Club Schweich Römische Weinstraße und Gesellschaft für Bildende Kunst Trier e. V.“ zur Förderung der Kunst in der Region Trier. Jeweils zwei Künstlerinnen und Künstler erhalten ein Preisgeld von jeweils 1000 Euro sowie eine Urkunde.

Bereits zweimal hatte die GBK einen Förderpreis vergeben, zuletzt 2023. Sponsor und Preisgeld fehlten jedoch. Letzteres stiftet jetzt der Rotary Club. Im Meeting am Montag, 26. März 2023, wurde die Kooperation mit einer Präambel im Nells Park Hotel in Trier vertraglich beschlossen.

Der Rotary Club Schweich Römische Weinstraße hat sich seit seiner Gründung für die Förderung von Talenten in Musik, Kunst und Kultur engagiert und dies zu seinen Zielen erklärt. Die Gesellschaft für Bildende Kunst Trier e.V. setzt sich dafür ein, die Bedeutung von Kunst, Kultur und Bildung in der Region Trier zu fördern. Jetzt steht eine Kooperation für die kommenden sechs Jahr fest: RC-Präsidentin Margit Eberhard-Wabnitz, die Vorsitzende der Gesellschaft für Bildende Kunst Trier Dr. Gabriele Lohberg und ihre Stellvertreterin Martina Diederich unterzeichneten die Präambel in der Runde der Mitglieder. Martina Diederich vermittelte den Clubmitgliedern einen Einblick in die GBK. Unter den 250 Mitgliedern sind 70 aktive Kunstschaffende. Acht Ausstellungen im Jahr organisiert der Verein in der Galerie im Palais Walderdorff mit Mitgliedern und Externen aus der Großregion, regelmäßig beteiligen sich luxemburgische Kunstschaffende. Der Rotarier und Jurist Franz Basten hat die Vereinbarung entworfen und ausgearbeitet.

Wörtlich heißt es in der Präambel:

„Die Parteien kommen überein, zur Ermöglichung künstlerischer Spitzenleistungen und zur Würdigung künstlerischen Schaffens in der Region Trier einen Preis mit dem Titel ‚Kunstpreis Rotary Club Schweich Römische Weinstraße und Gesellschaft für Bildende Kunst Trier e. V.‘ zu verleihen. Der Preis wird alle zwei Jahre an zwei Künstlerinnen/Künstler vergeben, wobei eine Künstlerin/Künstler Mitglied der G.B. KUNST sein soll. Beide Preisträger/innen sollen sich mit aktuellen und herausragenden Beiträgen im Bereich der Kunst besonders verdient gemacht haben. Der Preis ist mit jeweils 1000,- € dotiert. Die Laufzeit der Preisvergabe beträgt sechs Jahre, also für drei Preisvergaben. Die Verlängerung der Preisvergabe ist durch ausdrückliche Erklärung des Clubs möglich. Diese Erklärung soll spätestens drei Monate vor der letzten Vergabe abgegeben werden.“

Ein Mitglied des Clubs ist stimmberechtigtes Mitglied in der Jury. Die übrigen Mitglieder der Jury werden im Benehmen mit dem Club durch die Gesellschaft berufen. Der Laudator/die Laudatorin des Preisträgers/der Preisträgerin wird im Einvernehmen mit dem Club durch die Gesellschaft bestimmt.

Die Preisverleihung findet in einer öffentlichkeitswirksamen Präsentation in der Kunsthalle Trier der Europäischen Kunstakademie statt. Zusätzlich zum Preisgeld wird der Club den Preisträgern/Preisträgerinnen den Genius von Detzem, das Symbol des Rotary Clubs Schweich Römische Weinstraße, bei der Preisverleihung überreichen.

Diese Zusammenarbeit für die Kunst in der Region hat eine wunderbare Vorgeschichte:

RC-Präsidentin Margit Eberhard-Wabnitz ist selbst Künstlerin. Sie plante in ihrem rotarischen Präsidentenjahr einen Kunstpreis für die Region ins Leben zu rufen. Der Zufall spielte ihr in die Hände: Bereits zweimal hatte die Gesellschaft für Bildende Kunst Trier e. V einen Förderpreis an je zwei Kunstschaffende vergeben, zuletzt 2023. Bei dieser Vergabe erfuhr die Gründerin des RC Schweich Römische Weinstraße und gleichzeitig Mitglied in der GBK, dass der Preis lediglich aus einer Urkunde ohne Preisgeld bestand. Es fehlte ein Stifter. Dank dieses Zufalls entwickelte sich die Kooperation. Die Preisvergabe mit Urkunde und Preisgeld wird 2025 erneut stattfinden. (Quelle: Rotary Club Schweich Römische Weinstraße/H. Neyses-Wimmer)