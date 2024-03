Trier: Fahrplan der Trierer Stadtbusse an den Ostertagen

TRIER. Die anstehenden Osterfeiertage haben Auswirkungen auf den Stadtbus-Verkehr. So fahren die Stadtbusse in Trier an den Feiertagen.

An Gründonnerstag, 28. März 2024, fahren die Busse der Stadtwerke Trier nach Freitags-Fahrplan mit letzter Abfahrt um 2:15 Uhr am Hauptbahnhof. An Karfreitag, 29. März, und Ostermontag, 1. April 2024, fahren die SWT-Busse nach Sonntagsfahrplan. Das bedeutet, die Busse starten vor 8 Uhr in den Stadtteilen und treffen sich um 8:15 Uhr zum ersten Anschluss am Hauptbahnhof. Die letzte Abfahrt am Hauptbahnhof ist um 0:15 Uhr.

Am Ostersamstag gilt der normale Samstagsfahrplan mit letzter Abfahrt um 2:15 Uhr am Hauptbahnh