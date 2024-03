Alkoholfahrten in Luxemburg: Suff-Fahrer flieht vor Polizei

LUXEMBURG. Für das zurückliegende Wochenende meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an verschiedenen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 24.3.2024 wurde auf der N31 in Düdelingen ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, ein provisorisches Fahverbot wurde ausgesprochen.

Ebenfalls am 24.3.2024, gegen 19.15 Uhr, wurde in Foetz ein Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei PKWs gemeldet, bei dem ein Fahrer die Fahrt fortsetzte habe, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeug angetroffen werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 25.3.2024 wurde eine Polizeistreife in der Route de Longwy in Rodange auf Höhe des Bahnhofs auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mehrmals die Lichthupe betätigte. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, fuhr dieses mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)