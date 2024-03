++ Region: Heiteres Frühlingswetter zum Wochenbeginn ++

OFFENBACH. Wechselnd bewölkt, aber ohne Regen beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Für den Montagnachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heiteres Frühlingswetter bei Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad.

Vereinzelt muss demnach noch mit Glätte gerechnet werden. Die Nacht zum Dienstag wird noch einmal kalt, gebietsweise gibt es Frost in Bodennähe, wie der DWD am Montag mitteilte. Wolkig, im Westen auch stark bewölkt wird es am Dienstag. Überwiegend bleibt es aber trocken. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad ist es etwas milder. Ähnliches Wetter erwartet der DWD für den Mittwoch, zunächst regnet es leicht, später lockert es auf. (Quelle: dpa)