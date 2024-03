Sieg gegen Hannover United: Offensivspektakel der Dolphins im letzten Spiel

TRIER. Mit einem 79:76-Erfolg gegen Hannover United beenden die Dolphins Trier die Saison 2023/24. Nach einem offensiven Schlagabtausch und einer spannenden Schlussphase konnten die Dolphins mit dem Sieg die Saison auf einem sehr guten fünften Tabellenplatz abschließen.



Dabei waren die Vorzeichen vor dem Spiel nicht allzu gut, mussten die Dolphins doch auf ihre vier Nationalspielerinnen verzichten, die vor dem Trainingscamp der Nationalmannschaft nochmal Spielpraxis beim Team Germany Osnabrück sammelten. Somit stand Spielertrainer Dirk Paßiwan nur ein Sechser-Kader fürs Saisonfinale zur Verfügung. Die Ausgangslage war klar: Um sicher den fünften Platz zu erreichen, musste ein Sieg her, um Verfolger Köln aus Abstand zu halten. Allerdings mussten die Dolphins bei den beiden bisherigen Begegnungen mit Hannover, im Hinspiel und im Pokal, jeweils deutliche Niederlagen einstecken.



Davon ließen sich die verbliebenen Delfine aber nicht einschüchtern und kamen gut ins Spiel. Von Anfang an gelang es, die eigene Offensivstärke auszupielen. Hannover ließ in der Anfangsphase einige Treffer liegen und ermöglichte den Gastgebern damit sich ein kleines Punktepolster zu erarbeiten. „Es war ein sehr gutes Spiel, eines unserer besten Saisonspiele. Offensiv haben wir ein Feuerwerk abgebrannt“, freut sich Coach Dirk Paßiwan.

Dabei wechselten die Dolphins zwischen schön herausgespielten Treffern und Distanzschüssen, meistens durch Patrick Dorner. Doch auch Hannover ließ nicht nach und so entwickelte sich ein sehenswertes Spiel zwischen zwei offensivstarken Mannschaften, die sich nichts schenkten. Dass es trotzdem nur wenige Fouls gab und der Spielfluss nicht zu oft unterbrochen wurde. freut den Spielertrainer: „Es war, wie eigentlich immer, ein sehr faires Spiel, mit Hannover haben wir ein sehr gutes Verhältnis.“



Zur Halbzeit stand ein leistungsgerechtes 42:42 auf der Anzeigetafel. In der zweiten Hälfte schien das Spiel zeitweise in Richtung Hannover zu kippen, aber auch die Dolphins ließen sich nicht abschütteln und gaben nicht auf. Bei den Dolphins ist dabei besonders die Teamleistung hervorzuhaben, vier der fünf Spieler konnten zweistellig punkten (Dirk Paßiwan 31 Punkte, Patrick Dorner 21, Walter Vlaanderen, Correy Rossi 10). „Dass vier Spieler zweistellig gepunktet haben, spricht für unsere starke Teamleistung. Wir haben nie aufgegeben, auch als wir kurz vor Ende mir vier Punkten zurücklagen, haben wir uns wieder zurückgekämpft“, lobt der Spielertrainer seine Mitspieler.

In letzten Spielminuten entwickelte sich ein Krimi, die Führung wechselte und beiden Teams gelang es nicht mehr, einen sicheren Vorsprung herauszuspielen. Beim Stand von 76:76 und noch 16 Sekunden auf der Uhr nahm Dirk Paßiwan die Sache dann selbst in die Hand und sicherte den Dolphins, unter dem Jubel der Fans, mit einem Dreier zum 79:76 den Sieg und den fünften Platz.



Nach dem Sieg war die Freude bei Spielern und Fans riesig. Mit dem spannenden Spiel und dem ersehnten Sieg gegen ein Team aus den Top 4 der Liga, waren alle überglücklich. Besonders zufrieden war der Coach: „Dass wir am Ende vorne waren, war vielleicht ein bisschen glücklich, vielleicht aber auch, weil wir es mehr wollten. Ein sehr gutes letztes Saisonspiel und damit haben wir auch eine sehr gute Saison zu Ende gebracht. Man hat gesehen, dass das Team sich entwickelt und wir einen Schritt nach vorne gemacht haben“. (Quelle: Doneck Dolphins Trier)