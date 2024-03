Personenkontrollen auf der B51: Bundespolizei nimmt zwei Straftäter fest

PRÜM. Anlässlich durchgeführter Personenkontrollen auf der B51 im Bereich Brühlborn nahm die Bundespolizei am Wochenende zwei Personen fest.

In der Nacht zu Samstag wurde ein 25-jähriger Rumäne festgenommen. Wegen Diebstahls in mehreren Fällen war er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 220 Tagen verurteilt worden. Da er die zur Abwendung der Haft erforderliche Geldstrafe in Höhe von 3.450 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in die JVA Wittlich eingeliefert. Dort musste er jedoch nur eine Nacht verbringen, ehe am darauffolgenden Tag die Geldstrafe bezahlt und er anschließend aus der Haft entlassen wurde.

In der Nacht zu Sonntag wurde dann ein 27-jähriger Somalier festgenommen. Der im Ruhrgebiet wohnhafte Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Urkundenfälschung gesucht. Weil er die Geldstrafe in Höhe von 1.280 Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 32-tägige Haftstrafe in der JVA Wittlich. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)