Kasse aufgebrochen, Bargeld geklaut: Klüsserather Weinpavillon aufgebrochen

KLÜSSERATH. In der Zeit vom 12.3. bis 14.3.2024 suchten der oder die bislang unbekannten Täter den Weinpavillon in Klüsserath, an der dortigen Wetterstation, auf. Hierbei wurde die Getränkekasse des Weinschranks aufgebrochen.

Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entnommen. Durch das gewaltsame Öffnen der Kasse wurden zudem einige Weingläser beschädigt. Darüber hinaus wurden mehrere Weinflaschen aus dem Holzverschlag entwendet. Dem betreibenden Verein entstand ein Gesamtsachschaden von circa 400 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zum Tathergang oder dem/den Täter/n geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (Telefon: 06502/9157-0). (Quelle: dpa)