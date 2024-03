Trier: Brückenbauarbeiten in Pfalzel – Sperrung der Bahnunterführung Mäusheckerweg

TRIER. Im Rahmen der Modernisierung der Eisenbahn-Westtrasse beginnt die Deutsche Bahn am Montag, 11. März, mit mehrmonatigen Brückenbauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Pfalzel. Die Bahnunterführung des Mäusheckerwegs ist deshalb bis voraussichtlich Ende August in beiden Richtungen gesperrt.

Die Umleitung verläuft über die Eltzstraße und die B53. Auch der Fußgängerverkehr durch die Unterführung ist eingeschränkt, es soll aber eine Umgehung der Baustelle auf möglichst kurzem Weg eingerichtet werden. Unter anderem wird ab dem 11. März ein provisorischer Gehweg zwischen der Straße Am Bahndamm und dem Schulzentrum am Mäusheckerweg gebaut. Dies führt zu einer halbseitigen Sperrung in diesem Abschnitt des Mäusheckerwegs bis voraussichtlich Ende März. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.

Die Sperrung der Unterführung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr, der über die Pfalzeler Straße umgeleitet wird. Um die Durchfahrt der Busse zu ermöglichen, werden in der Pfalzeler Straße punktuell Halteverbote angeordnet. (Quelle: Stadt Trier)