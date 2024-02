Erneuter Warnstreik in Trier: Stadtwerke Trier bieten Notfahrplan an

TRIER. Am kommenden Donnerstag, 29. Februar, sowie am Freitag, 1. März 2024, sind die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz erneut durch die Gewerkschaft Ver.di zum Warnstreik aufgerufen (lokalo.de berichtete). Die Stadtwerke Trier (SWT) rechnen damit, dass viele Fahrerinnen und Fahrer dem Aufruf folgen werden, versuchen aber ein Mindestangebot an Busfahrten anzubieten.

Elmar Kandels, Geschäftsführer der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH, erläutert: „Wir haben einen mehrstufigen Notfahrplan entwickelt, der flexibel nach aktueller Personalverfügbarkeit skaliert werden kann. Dieser basiert auf unserem Sonntagsfahrplan, beginnt um 6.15 Uhr mit dem ersten Anschluss am Hauptbahnhof und bietet unseren Fahrgästen ein Grundlastangebot auf den nachfragestärksten Linien.“

Konkret sind das die Linien 83, 81, 82, 84, 85 und 87, die in dieser Reihenfolge ihren Betrieb aufnehmen werden, wenn genug Fahrpersonal zur Verfügung steht. Darüber hinaus verkehren die derzeit von Auftragsunternehmen gefahrenen Linien 17, 30, 31 und 32, einige Schulbusse sowie die Smart-Shuttles normal. Eine genaue Auflistung der durch die Auftragsunternehmen angebotenen Schulbusfahrten findet sich unter www.swt.de.

„Da die Kapazitäten trotz Gelenkbussen an diesem Tag voraussichtlich sehr eingeschränkt werden, bitten wir unsere Fahrgäste je nach Möglichkeit auf Regionalbusse, den Zug oder das Fahrrad umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden“, so Kandels weiter. Er erklärt: „Mit Beginn des Streiks prüfen wir fortlaufend die Personalverfügbarkeit und kommunizieren unmittelbar auf unserer Internetseite, auf welchen Linien wir den Notfahrplan aufrechterhalten können.“

Andere Sparten der Stadtwerke sind vom Warnstreik nicht betroffen, die Energie- und Wasserversorgung ist jederzeit gewährleistet. Bei Fragen zum Busstreik steht das Team im SWT-Stadtbus-Center unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)