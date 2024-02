Trier: 59-Jähriger kracht gegen Brückenunterführung – Krankenhaus

TRIER. Am 26.2.2024, gegen 10.52 Uhr, befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer den Mäusheckerweg in Trier in Richtung B53. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen die dortige Mauer einer Brückenunterführung und wurde zurück auf die Straße geschleudert.

Durch den Unfall wurde der alleinige Fahrzeuginsasse glücklicher Weise nur leicht verletzt. Dieser wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges war die Straße für etwa eine Stunde vollgesperrt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzten (Telefon: 06502/91570). (Quelle: Polizeidirektion Trier)