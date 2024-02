Dreyer: Klimaschutz spart Bares – Förderungen für VG Trier-Land und Hunsrück-Mittelrhein

MAINZ. „Kommunen kommt beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu. Hier wird geplant, genehmigt und umgesetzt. Hier finden Diskussionen mit den Bürgern und Bürgerinnen statt, was die Attraktivität eines Ortes erhöht. Dabei sind die Kommunen selbst die Experten und wissen, was bei ihnen umsetzbar ist und einen möglichst großen Nutzen sowohl für die Bürger und Bürgerinnen als auch für das Klima hat“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

„Deshalb hat die Landesregierung das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, mit insgesamt 250 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Hier kann jede Kommune selbst aus einem Maßnahmenkatalog auswählen, was für sie passend ist. Pro Einwohner und Einwohnerin gibt es rund 44 Euro, die sich Landkreis und Verbandsgemeinden aufteilen. Für die Verbandsgemeinde Trier-Land bedeutet das eine Summe von 648.642,32 Euro und für die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein eine Summe von 696.011,31 Euro“, sagte Dreyer.

Die VG Trier-Land investiert die KIPKI-Mittel in die Umrüstung auf LED-Beleuchtung beispielsweise von Schulen, Turnhallen und der Straßenbeleuchtung. Die VG Hunsrück-Mittelrhein saniert die Grundschule Halsenbach umfassend energetisch mit dem Austausch von Fenstern und Außentüren sowie einer neuen Außendämmung. „Besonders freut es mich, dass die KIPKI-Investitionen die Verbandsgemeinden aktiv beim Energiesparen unterstützen, was künftig ihren Haushalt entlastet“, so die Ministerpräsidentin weiter.

„Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat sich gemeinsam mit ihren Ortsgemeinden darauf geeinigt, dass wir die KIPKI-Förderung dazu nutzen werden, um örtliche Straßenbeleuchtungen, aber auch die Sportplatzflutlichtanlage in Igel sowie die Grundschulen und Turnhallen der VG auf LED Beleuchtung umzustellen. Die KIPKI-Förderung hilft uns dabei nachhaltig CO2 einzusparen, dauerhaft Kosten für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde zu reduzieren und in der Fläche unsere Beleuchtung zu modernisieren. Daher ist diese Landesförderung für uns als Kommune ein deutlicher Mehrgewinn für unsere Zukunft!“, so Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land.

Bürgermeister Peter Unkel, Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, erklärte: „Ich freue mich, dass uns Frau Ministerpräsidentin Dreyer höchstpersönlich besucht und den KIPKI-Förderbescheid überreicht hat. Diese Förderung hilft uns bei der weiteren Umsetzung unseres umfassenden energetischen Sanierungsprogramms.“ (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)